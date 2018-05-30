Canlı yayında Müge Anlı'yı şoke eden gelişme

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ordu'da kaybolan ve 9 gün sonra cenazesi bulunan Şeker Köseoğlu cinayeti araştırılmaya devam ediliyor.



Bir süredir programda Hüseyin Akçam isimli aynı köyde yaşayan bir kişinin iddiaları dikkat çekmekteydi. Canlı yayına da katılan Hüseyin Akçam, olay günü evin önünde İsa ve ailesini gördüğünü, 3 arabayı arka arkaya park etmiş halde gördüğünü anlatmış, daha sonra iddialarını yalanlamıştı.



Bugünkü programa ise Hüseyin Akçam'ın eski damadı konuk oldu. Eski damat, 'Hüseyin ve oğlu elimi kolumu bağlayıp bana işkence ettiler' iddiasında bulundu.



Müge Anlı, eski damat Eyüp Bey'e , Hüseyin Akşam'ın kızıyla ne kadar evli kaldığını sordu.





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'7 aylık hamile kadına...

7 AYLIK HAMİLE KADINLA ÜZERİNE BAŞLIK PARASI VERİP EVLENDİ



Eyüp Bey, '45 gün' yanıtını vererek, 'Doğumuna 2 ay vardı ,15 gün de bende kaldı, doğumunu yaptı, çocuğunu üstüme yaptı ve beni terk etti. Hüseyin Akçam aldı elimden. Çocuk başkasındandı' diye konuştu.



Eyüp Bey'in açıklamaları karşısında ağzı açık kalan Müge Anlı, 'Siz niye evlendiniz o zaman?' diye sordu.



Eyüp Bey, 'Annesi, kız ağladı,yalvardı; ben de acıdım aldım. Benden 10 bin lira da başlık parası aldılar' dedi.



MÜGE ANLI ŞAŞKINA DÖNDÜ



Şaşkınlığını üzerinden uzun süre atamayan Müge Anlı, 'Yani siz 7 aylık hamile kadını üzerine de başlık parası verip evlendiniz mi?' sorusunu yöneltti.



Eyüp Bey de, 'Evet. Tanıştırdılar, ben istemedim ama baskı yaptılar,. Hamile olduğunu bilmiyordum, nikah olduktan sonra söylediler' karşılığını verdi. Eyüp Bey, '45 gün' yanıtını vererek, 'Doğumuna 2 ay vardı ,15 gün de bende kaldı, doğumunu yaptı, çocuğunu üstüme yaptı ve beni terk etti. Hüseyin Akçam aldı elimden. Çocuk başkasındandı' diye konuştu.Eyüp Bey'in açıklamaları karşısında ağzı açık kalan Müge Anlı, 'Siz niye evlendiniz o zaman?' diye sordu.Eyüp Bey, 'Annesi, kız ağladı,yalvardı; ben de acıdım aldım. Benden 10 bin lira da başlık parası aldılar' dedi.Şaşkınlığını üzerinden uzun süre atamayanani siz 7 aylık hamile kadını üzerine de başlık parası verip evlendiniz mi?' sorusunu yöneltti.Eyüp Bey de, 'Evet. Tanıştırdılar, ben istemedim ama baskı yaptılar,. Hamile olduğunu bilmiyordum, nikah olduktan sonra söylediler' karşılığını verdi.