Canlı yayında Müge Anlı'yı şoke eden gelişme

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Şeker Köseoğlu cinayeti araştırılmaya devam ediyor. Bir süredir programda Hüseyin Akçam isimli aynı köyde yaşayan bir kişinin iddiaları dikkat çekmekteydi. Bugünkü programda ise; Akçam ile ilgili ilginç iddialar ortaya atıldı. Akçam'ın eski damadının açıklamaları Müge Anlı'nın ağzını açık bıraktı.
Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ordu'da kaybolan ve 9 gün sonra cenazesi bulunan Şeker Köseoğlu cinayeti araştırılmaya devam ediliyor.
Bir süredir programda Hüseyin Akçam isimli aynı köyde yaşayan bir kişinin iddiaları dikkat çekmekteydi. Canlı yayına da katılan Hüseyin Akçam, olay günü evin önünde İsa ve ailesini gördüğünü, 3 arabayı arka arkaya park etmiş halde gördüğünü anlatmış, daha sonra iddialarını yalanlamıştı.
Bugünkü programa ise Hüseyin Akçam'ın eski damadı konuk oldu. Eski damat, 'Hüseyin ve oğlu elimi kolumu bağlayıp bana işkence ettiler' iddiasında bulundu.
Müge Anlı, eski damat Eyüp Bey'e , Hüseyin Akşam'ın kızıyla ne kadar evli kaldığını sordu.