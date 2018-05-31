USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Başkentte 'Tüysüzler Çetesi' Operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, kendilerine 'Tüysüzler Çetesi' adı veren hırsızlık zanlılarına operasyon düzenlendi Operasyonda 23 hırsızlık sabıkası olan çete lideri Kartal T'nin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı, zanlılardan 5'i tutuklandı.

3. Sayfa / 31 Mayıs 2018 Perşembe 00:47
Başkentte 'Tüysüzler Çetesi' Operasyonu
Video için tıklayın

Başkentte hırsızlık zanlılarına düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Kendilerine "Tüysüzler Çetesi" ismini veren zanlıları takibe alan polis ekipleri, çete lideri Kartal T. ve diğer şüphelilerin hırsızlıktan kaydının bulunduğunu belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından "Tüysüzler Çetesi Operasyonu"nu başlatan polisler, 23 hırsızlık suçundan kaydı olan Kartal T. ile 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan çete mensuplarından 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan zanlıların hırsızlık yaptıkları anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak : AA

Emniyet MüdürlüğüPolis EkipleriHırsızlık Büro AmirliğiÇete Lideri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı