AYM CHP'nin teklifini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, aynı binada oturanların farklı yerde oy kullanması, sandıkların taşınması, sandık kurulu başkanının belirlenme usulü, oy pusulalarının aynı zarfa konulması, mühürsüz oy ve zarfların geçerli sayılması gibi hükümlerin iptali istemini reddetti.



"ESASTAN GÖRÜŞÜLDÜ"



CHP, 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurdu. Başvurunun ilk incelemesini yaparak, esastan incelenmesine karar veren AYM Genel Kurulu, iptal istemini dün esastan görüşerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme, iptal taleplerini reddetti.