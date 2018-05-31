Antik Çin resimlerindeki çocuklar canlandı

Çinli araştırmacılar, en az 1,600 yaşında 800'den fazla mağaranın bulunduğu İpek Yolu üzerinde bir şehir olan Dunhang'da bulunan, üzerinde çocuk figürlerinin bulunduğu resimleri dijital ortama aktardı.



Resimler, çocukların doğum günlerini nasıl kutladıkları, hangi oyunları oynadıkları ve nasıl ders çalıştıkları gibi hayatlarının hemen hemen her yönünü gösteriyor.



Dunhuang'daki fresklerin ve heykellerin çoğu 400 yıl öncesine dayanıyor. 1900'de Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletindeki Mogao Grottos'ta keşfedildi. Dunhuang'daki mağaraların yüzde 37'si çocukların görüntülerinin olduğu duvar resimlerine sahip. Kaynak : İHA