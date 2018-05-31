Ahmet Kekeç: İnce’nin fizik diploması sahte!

24 Haziran seçimlerine günler kala siyasetin nabzı yükseldi. CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce'nin ortaya attığı iddialar ise Star gazetesi yazarlarından Ahmet Kekeç'in gündemine geldi.



Aday gösterildiği günden bugüne CHP adayının ortaya attığı iddiaları hatırlatan Kekeç, İnce'nin iddialarının arkasında duramadığına dikkat çekti. 'Çarkçılıkta genel başkanına nal toplatır...' ifadesini kullanan Kekeç, sözlerinin devamında isim vermeden Ahmet Hakan'a da yüklendi. Hakan'ın köşe yazısını hatırlatan Kekeç, 'Bakalım ezik şebelek, özgüveni tam ve konulara bayağı hâkim Muharrem İnce'nin “kaçışları” ve “çarkları” hakkında da iki kelam edecek mi? ' diye sordu.



Öte yandan Star yazarı köşesini ti'ye alan bir mesajla tamamladı. 'Amerikalılar”dan aldığım telefon mesajını paylaşıp öyle bitireyim.' ifadesini kullanan Kekeç şunları yazdı: Şöyle diyordu Amerikalılar: “Bu Muharrem İnce kuantum fiziğinden anlıyorum diye sizi kekliyor. Araştırın, diplomasının sahte olduğunu göreceksiniz.”



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel