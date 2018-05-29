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Melih Gökçek 'Ankara Kuşu'nu ifşa etti

Melih Gökçek Twitter'da AK Parti’yle ilgili paylaşımlar yapan Ankara Kuşu adlı hesabın kime ait olduğunu açıkladı.

Güncel / 29 Mayıs 2018 Salı 23:57
Melih Gökçek 'Ankara Kuşu'nu ifşa etti

Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 'Ankara Kuşu' adlı hesabın kripto FETÖ'cü olduğunu iddia etti.

FETÖ VE PKK YANDAŞI

Gökçek bu kulanıcının eski FETÖ ve PKK yandaşı olduğunu ileri sürdü.

İKİ KİŞİ YÖNETİYOR

Kripto hesabını biri kadın iki kişinin yönettiğini ifade eden Melih Gökçek, erkek yöneticinin Kocaeli'nde ikamet etitğini, kadın yöneticinin isminin ise bir dağ çiçeğinin adı olduğunu söyledi. 

İşte o tweetler;






































Melih Gökçek'ten takipçisine ayar! Melih Gökçek'ten çok kritik uyarı Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ak PartiKriptoMelih GökçekRecep Tayyip Erdoğan


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