Melih Gökçek 'Ankara Kuşu'nu ifşa etti

Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 'Ankara Kuşu' adlı hesabın kripto FETÖ'cü olduğunu iddia etti.



FETÖ VE PKK YANDAŞI



Gökçek bu kulanıcının eski FETÖ ve PKK yandaşı olduğunu ileri sürdü.



İKİ KİŞİ YÖNETİYOR



Kripto hesabını biri kadın iki kişinin yönettiğini ifade eden Melih Gökçek, erkek yöneticinin Kocaeli'nde ikamet etitğini, kadın yöneticinin isminin ise bir dağ çiçeğinin adı olduğunu söyledi.



İşte o tweetler;













































































Melih Gökçek'ten takipçisine ayar! Melih Gökçek'ten çok kritik uyarı Kaynak : Beyaz Gazete Özel