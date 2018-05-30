Gazeteci Turgay Güler'den CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye açık davet...
Muharrem İnce medyayı yandaş olarak nitelemiş kendisini programa çağırmamakla suçlamıştı.
İnce'nin bu sözlerine gazeteci Turgay Güler'den yanıt geldi. Güler Muharrem ince'yi Sıradışı programına davet etti.
KAÇ SAAT İSTİYORSANIZ
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Turgay Güler 'Muharrem İnce beni 'yandaş medya' çağırmıyor diyor. İşte milyonların önünde sesleniyorum; Sayın İnce buyurun Sıradışı 'na davet ediyorum. Gelin ekran sizin kaç saat istiyorsanız' ifadelerini kullandı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
Muharrem İnce -beni 'yandaş medya' çağırmıyor- diyor.— Turgay Güler (@turgayguler) 29 Mayıs 2018
İşte milyonların önünde sesleniyorum
Sayın İnce buyurun Sıradışı 'na davet ediyorum
Gelin ekran sizin
Kaç saat istiyorsanız