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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye açık davet

Gazeteci Turgay Güler'den CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye açık davet...

Televizyon / 30 Mayıs 2018 Çarşamba 17:15
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye açık davet

Muharrem İnce medyayı yandaş olarak nitelemiş kendisini programa çağırmamakla suçlamıştı.

İnce'nin bu sözlerine gazeteci Turgay Güler'den yanıt geldi. Güler Muharrem ince'yi Sıradışı programına davet etti.

KAÇ SAAT İSTİYORSANIZ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Turgay Güler 'Muharrem İnce beni 'yandaş medya' çağırmıyor diyor. İşte milyonların önünde sesleniyorum; Sayın İnce buyurun Sıradışı 'na davet ediyorum. Gelin ekran sizin kaç saat istiyorsanız' ifadelerini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

SıradışıTurgay GülerMuharrem İnceChp


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