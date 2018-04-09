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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yaşam / 09 Nisan 2018 Pazartesi 08:50
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Malatya, Ağrı, Ardahan, Van, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz ve Malatya çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 21

Adana: Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. 25

Antalya: Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 18

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 26 Kaynak : İHA

Meteoroloji


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