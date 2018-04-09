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Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) 4 akademisyeni katleden araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi üniversitedeki bilgisayarlarına format attığı ve fakülteye teslim ettiği ortaya çıktı.

3. Sayfa / 09 Nisan 2018 Pazartesi 17:24
Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!

İncelemeye alınacak bilgisayardan saldırgan ve eşinin FETÖ bağlantısı araştırılacak. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın saldırgan Volkan Bayar'ın format attığı ifade edilen bilgisayarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden isteyeceği öğrenildi. Uzmanların, bilgisayardaki bilgi ve verilerin geri getirilmesinin ardından Volkan Bayar ve boşandığı eşi Saadet Aylin Bayar'ın, FETÖ ile bağlantısının ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

'15 TEMMUZ'DA BİLGİSAYARINA FORMAT ATIYOR'

Volkan Bayar'ın iftirası nedeniyle görevden uzaklıştırılan Prof. Dr. Ahmet Aypay, '15 Temmuz gecesi fakültedeki bilgisayarlarına format atıyor ve fakülteye iade ediyor. Odasını boşaltıyor. Hiçbir öğretim üyesi, elemanı ve görevlisinin üniversitede yapmadığı bir şey bu. Ve hemen isimsiz şikayetlerde bulunuyor. Tabii biz bunları sonradan öğreniyoruz' diye konuştu.

Fetö Terör ÖrgütüCumhuriyet BaşsavcılığıÖğretim ÜyesiEskişehirEskişehir Osmangazi Üniversitesi


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