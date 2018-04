Ümmühan Nine 87 yaşında 'Okul'lu oldu

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılan 87 yaşındaki Ümmühan Çekmez, okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.



Babasını küçük yaşta kaybettiği için okula hiç gidemeyen Ümmühan nine, televizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğini duyunca kursa gitmeye karar verdi.



Kumbağ İlkokulundaki okuma yazma kursuna kayıt yaptıran 5 çocuk sahibi Ümmühan Çekmez, ilerleyen yaşına rağmen ortaya koyduğu azmiyle okumayı öğrendi.



Yaşları 40 ila 87 arasında değişen 9 kadın kursiyer arasında yer alan ve 'Öğrenmenin yaşı yoktur' diyen Ümmühan nine, hiçbir dersi kaçırmıyor.



Çekmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa katıldıktan sonra okuma yazmanın büyük bir nimet olduğunu anladığını söyledi.



İmkansızlıklar yüzünden okula hiç gidemediğini ifade eden Çekmez, 'Ben 3 aylıkken babamı kaybetmişiz. Sürekli başkalarının yanında büyüdüğümüz için okulu hiç göremedim, okula gidemedim. Bir gün bankaya gittim, okuma bilmediğim için bana biraz kötü davrandılar, eşim de bana bağırınca üzüldüm. O zaman 'okumayı öğrenmeliyim' diye karar verdim.' dedi.



- 'Akşama kadar Erdoğan'a dua ettim'



Ümmühan nine, okuma yazma bilmeyenlerin kurslara gidip okuma yazma öğrenmesi gerektiğini belirterek, 'Bir gün evde televizyon izlerken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüm. O gün akşama kadar onu izledim. 'Okuma yazma kursu açılacak' dedi, o gün akşama kadar Erdoğan'a dua ettim. 'Biz de okuma öğreneceğiz' diye çok sevindim. Ondan sonraki gün hemen muhtara gittim. Muhtarımız da bana yardımcı oldu ve kursa kayıt oldum. Şimdi çok mutluyum.' diye konuştu.



- 'Okumayı öğrenmenin yaşı yok'



Öğrenmenin yaşı olmadığını ve ömrü yeterse üniversiteye de gitmeyi istediğini dile getiren Çekmez, şunları kaydetti:



'Hiç okuma yazma bilmeyen kalmasın, herkes okuma yazma kurslarına dahil olsun. Yemek yemesinler ama okuma yazma öğrensinler. Kurslara geliyorum burada arkadaşlarım var onlarla muhabbet ediyoruz. Eskiden televizyonda yazılar görüyordum okuyamadığım için üzülüyordum. Şimdi yazıları okuyorum, çok mutluyum. Eşim de okuma yazma öğrenmemden dolayı çok mutlu oldu. Okuma yazma kursundan sonra ilkokul ve liseyi de tamamlayıp üniversiteye kadar gitmek istiyorum. Büyük yerlere gitmek istiyorum. Okumayı öğrenmenin yaşı yok.'



Çekmez, kursa gelip bir harf öğrendiği her gün eve sevinerek gittiğini, okuma yazma bilmenin hayatını kolaylaştırdığını aktardı.



Öğretmen Aylin Çetin de özellikle yaşlı teyzelerin okuma yazma kurslarına ilgi göstermesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.



Kurslara katılanların çok istekli olduklarını belirten Çetin, 'Hepsini çok seviyoruz. Onlar da okulu seviyorlar ve okumak için çok hevesliler. Ben de onlara bir şeyler öğretebildiğim zaman çok mutlu oluyorum. Onlar da öğrendikçe mutlu oluyorlar. Bu kursların başlatılması, okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız için çok faydalı oldu. İnşallah bu kurslarla ülkemizde okuma yazma bilmeyen insanımız kalmaz.' ifadelerini kullandı.



