Ufak Tefek Cinayetler 24. Yeni Bölüm Fragmanı (10 Nisan 2018)

Star Tv'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



10 Nisan 2018 salı günü yayınlanacak olan Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.



İşte Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm 1. fragmanı ve yeni bölüm özeti..



Merve ipin ucunu yakaladı!



Merve yaptığı planla sonunda şüphelerinde haklı olduğunu gördü. Fakat asıl savaş şimdi başlıyor. Oya kılıcını çekiyor. Hiç beklenmedik bir pakt kuruyor kendine. Merve'ye gününü gösterecek.Merve ise bambaşka bir planla adım adım yaklaşıyor. İki zeki kadının kapışması'ı dağıtacak. Diğer yanda arzu yeni bir aşka adım atmakta. Kim ne tarafta duracak? Edip artık taraf seçmel zorunda; bizi çok şaşırtacak.Ufak tefek cinayetler şaşırtıcı yeni bölümüyle Salı aksamı Star'da!