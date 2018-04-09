USD (Alış - Satış) : 4,05 - 4,06 EURO (Alış - Satış) : 4,96 - 4,97

Tokat'ta Ebabil kuşu görüldü

Dünyanın en nadir kuşlarından biri olan “Ebabil” kuşu Tokat’ta görüldü.

Yaşam / 09 Nisan 2018 Pazartesi 13:25
Tokat'ta Ebabil kuşu görüldü
Video için tıklayın

Tokat'ın Zile ilçesinde belediye hizmet binası boşluğuna düşen Ebabil kuşunu gören personel, bulunduğu yerden alarak zabıta ekiplerine teslime etti. Ekipler tarafından su içirilen kuş, sonrasında belediye veterinerine teslim edildi. Veterinerin ilgilendiği Ebabil kuşunun sorunu olmadığı anlaşıldı ve tekrar doğaya bırakıldı. Ebabil kuşunu bulan belediye personeli Engin Elibol, “Mesai saatinde çalışırken tavandan bir kuşun düştüğünü gördüm. Bu kuşa baktığımda Kuran-ı Kerim'de geçen ebabil kuşu olduğunu anladım. Şimdi bunu alıp zabıta ekipleri tarafından belediye veterineri Yaşar Bey'e teslim edilerek tekrar doğaya kazandırılacaktır” dedi.

Zile Belediyesi veterineri Yaşar İş ise, “Getirilen Ebabil kuşu tarafımdan bakıldı. Genellikle gökyüzünde hayatını geçirir Ebabil kuşu. Yalnız üremek için yere konarlar. Arkadaşlar hasta sanmışlar. Hasta olmadığı tespit edildi. İlgilendiğimiz zaman da elimizden uçtu, yaşamını gökyüzünde devam ettirecek” dedi.

Kaynak : İHA

Zabıta


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı