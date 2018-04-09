Erzurum'un ünlü tiyatro sanatçılarından Teyo Pehlivan tiplemesiyle ün yapan Cumhur Seval'ın başrolünü oynadığı “Tek Köyün Muhtarları” isimli yetişkin tiyatrosu Darıca'da sahnelendi. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde sergilenen tiyatro için kültür merkezini dolduran Darıcalılar, Teyo Pehlivan'ın esprileriyle eğlenceli saatler geçirirken, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ta tiyatroyu izleyenler arasındaydı.



Sanat yönetmenliğini Cumhur Seval ve Semih Yetimoğlu'nun yaptığı Geleneksel Türk Tiyatrosunun en güzel örneklerinden biri olan “Tek Köyün Muhtarları” isimli tiyatro oyununda 2 ayrı köyün birleştirilmesinden sonra iki muhtarın tek köyde yaşadıkları komik olaylar ele alınırken, Teyo Pehlivan gösterdiği performans ve fıkralarıyla izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Kaynak : İHA