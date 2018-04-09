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'Süper Teşvik'ten yararlanacak 19 firma

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında yatırım tutarı yaklaşık 135 milyar lira olan 19 firmaya ait 23 projeyle ilgili teşvik belgeleri verilecek. İşte teşvikten yararlanacak firmalar...

Ekonomi / 09 Nisan 2018 Pazartesi 15:44
'Süper Teşvik'ten yararlanacak 19 firma

Büyüklüğü 135 milyar lirayı bulan teşvik paketinin ayrıntıları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle Proje Baz Teşvik Sistemi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

2017'de hazırlıkları tamamlanan yatırımlara teşvik belgesi dağıtımı yapılacak.

23 PROJEYE TEŞVİK

Ekonomi Bakanlığı'nca, Türkiye'nin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma ve teknolojik dönüşümünü sağlama hedeflerini gerçekleştirebilmek için geliştirilen teşvik sistemi kapsamında, petrokimya, savunma sanayisi, ulaşım sistemleri, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay gibi sektörlerde yatırım tutarı yaklaşık 135 milyar lira olan 19 firmaya ait 23 projeyle ilgili firmalara teşvik belgeleri verilecek.

35 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Bu projelele yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan istihdam yaratılması öngörülüyor. Söz konusu projeler ile yaratılacak dolaylı istihdamın ise 134 bin kişinin üzerinde olması bekleniyor.

Yatırımların hayata geçirilmesiyle cari açık üzerinde yıllık 19 milyar dolar olumlu etki yaratılacağı öngörülüyor.

TEŞVİK ALACAK ŞİRKETLER

Teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar şunlar:

Alvimedica,
Assan,
Atayurt,
BMC (4 adet proje),
CFS,
Dow Aksa,
Ekore,
Ersan,
SASA (2 adet proje),
İpek Mobilya,
Most Makine,
Siirt Bakır,
Metcap Enerji,
TUSAŞ,
Oyak Renault,
Yıldız Metalurji,
Vestel,
Sütaş,
Tosyalı.

HANGİ TEŞVİKLER VERİLECEK?

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında yatırımcılar; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi i̇ndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi i̇stisnası, 10 yıla kadar sigorta primi i̇şveren hissesi desteği, 49 yıl süreyle bedelsiz yatırım yeri tahsisi, yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi, yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kar payı desteği ya da hibe desteği, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sine kadar en fazla 10 yıla kadar enerji desteği, 5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, yatırım tutarının yüzde 49'unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla sermaye katkısı, kamu alım garantisi ve altyapı desteğiyle izin, ruhsat, tahsis, lisans ve tescillerde istisna getirilmesi şeklindeki desteklerin bir veya birden fazlasından yararlanabilecekler.

PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ NEDİR?

Proje Bazlı Teşvik Sistemi, 7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 Sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 80 inci maddesi ile “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” ne ilişkin usul ve esasları belirleyen 2016/9495 Sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” kapsamında uygulanıyor.

Söz konusu destek sistemi ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, asgari 100 milyon dolar tutarındaki, ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşümünü sağlayacak, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek yatırımlar proje bazlı olarak destekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Teşvik Paketiyle ilgili detayları paylaştı

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