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Saadet Partisi'nden 1 Mayıs çıkışı

Saadet Partisi'nin 1 Mayıs çıkışına bir yenisi daha eklendi.

Siyaset / 09 Nisan 2018 Pazartesi 14:55
Saadet Partisi'nden 1 Mayıs çıkışı

Saadet Partisi Antalya İl Başkan Yardımcısı Avukat Ali Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, partinin 1 Mayıs'ta meydanlara çıkmasını istemişti.

Aktaş, paylaştığı mesajında  “Saadet Partisi bu 1 Mayıs'ta meydanlarda olmalıdır. ‘Ahlak, Adalet, Özgürlük ve Ekmeğin Hakça Paylaşımı' bayrağını 1 Mayıs'ta meydanlara taşımalıdır. Milli Görüş, emek mücadelesinin barış içinde sürdürülmesinin de öncüsü olmalıdır. Arkadaşlarımız bu konuda da düşünmeliler” ifadesini kullanmıştı.
 
Saadet Partisi'nin 1 Mayıs çıkışına bir yenisi daha eklendi. Bu kez de Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Ramazan Düzen, sosyal medyadan 'Saadet Partisi Antalya İl Başkanı olarak siyasi partilerin il başkanlarına şimdiden çağrı yapıyorum; Gelin 1 Mayıs'ta hepimiz kolkola-elele yürüyelim. Emek mücadelesinin partisi-ideolojisi olmaz. Gelin 1 Mayıs üzerinden kamplaşma ve ötekileştirmeye son verelim. Kucaklaşalım.' mesajını paylaştı.

Saadet Partisi'nin 1 Mayıs için resmi bir açıklaması olmasa da Antalya'dan gelen tekliflerin masada olduğu konuşuluyor. 

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Saadet Partisi1 Mayıs


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