Polisleri 'kavga var' diye çağırdılar...

Kozlu ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümünü kutlamak isteyen vatandaşlar ilginç bir yönteme başvurdu. Bir araya gelen 20 kişilik grup, meşale, Türk bayrağı ve ikramlardan oluşan bir hazırlık yaptı. Ardından da 155 haber merkezini arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Kalabalığın meşale yakıp konfeti patlattığını gören polis ekipleri sürpriz karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar ile sarılıp kucaklaşan ekipler, daha sonra üzerinde polis armasının bulunduğu '173. yılınız kutlu olsun' yazan pastayı kesti.



Kesilen pastadan elleriyle polis ekiplerine yediren Özgür Kuru, 'Asılsız ihbar verdiğimiz için özür dileriz. Arkadaşlarımız böyle bir organizasyon yapmamızı istediler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar, görev başında olan polis arkadaşlarımıza hayırlı görevler diliyoruz. Devletimiz var olsun. Maddi gücümüzün yettiği kadar manevi olarak da ömrümüzün yettiği kadar Allah devletimizin yanında olmayı nasip etsin' diye konuştu.



Polis ekipleri de sürpriz karşısında memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.



Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitlere dua edildi. Polis ekipleri ardından vatandaşlara teşekkür ederek polis merkezinin yolunu tuttu. Kaynak : İHA