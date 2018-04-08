USD (Alış - Satış) : 4,05 - 4,06 EURO (Alış - Satış) : 4,96 - 4,97

Polisleri 'kavga var' diye çağırdılar...

Zonguldak’ta 155 haber merkezine düşen kavga ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri, meşaleli ve pastalı kutlamayla karşılaştı.

3. Sayfa / 08 Nisan 2018 Pazar 10:50
Polisleri 'kavga var' diye çağırdılar...
Video için tıklayın

Kozlu ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümünü kutlamak isteyen vatandaşlar ilginç bir yönteme başvurdu. Bir araya gelen 20 kişilik grup, meşale, Türk bayrağı ve ikramlardan oluşan bir hazırlık yaptı. Ardından da 155 haber merkezini arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Kalabalığın meşale yakıp konfeti patlattığını gören polis ekipleri sürpriz karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar ile sarılıp kucaklaşan ekipler, daha sonra üzerinde polis armasının bulunduğu '173. yılınız kutlu olsun' yazan pastayı kesti.

Kesilen pastadan elleriyle polis ekiplerine yediren Özgür Kuru, 'Asılsız ihbar verdiğimiz için özür dileriz. Arkadaşlarımız böyle bir organizasyon yapmamızı istediler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar, görev başında olan polis arkadaşlarımıza hayırlı görevler diliyoruz. Devletimiz var olsun. Maddi gücümüzün yettiği kadar manevi olarak da ömrümüzün yettiği kadar Allah devletimizin yanında olmayı nasip etsin' diye konuştu.

Polis ekipleri de sürpriz karşısında memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitlere dua edildi. Polis ekipleri ardından vatandaşlara teşekkür ederek polis merkezinin yolunu tuttu. Kaynak : İHA

PolisPolis EkipleriAllah


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı