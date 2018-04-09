USD (Alış - Satış) : 4,05 - 4,06 EURO (Alış - Satış) : 4,96 - 4,97

Sıcak Haber : Başbakan Yıldırım, uçakta soruları yanıtladı!..

Mart ayında en fazla Dolar kazandırdı

TÜİK verilerine göre Mart ayında aylık en yüksek reel getiri dolarda oldu.

Ekonomi / 09 Nisan 2018 Pazartesi 10:21
Mart ayında en fazla Dolar kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mart ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,28, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,83 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 1,09, külçe altın yüzde 0,78 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,61, BIST 100 endeksi yüzde 1,15 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,44 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise euro yüzde 1,64, külçe altın yüzde 1,33 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi yüzde 0,07, BIST 100 endeksi yüzde 0,61 ve DİBS yüzde 1,91 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,71 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,48 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre euro; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,05 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,53 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 Endeksi'nde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,81 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,83 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Kaynak : İHA

KazancıEuroDolarYatırım AracıKülçe Altın


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı