Mart ayında en fazla Dolar kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mart ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.



Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,28, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,83 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 1,09, külçe altın yüzde 0,78 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,61, BIST 100 endeksi yüzde 1,15 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,44 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise euro yüzde 1,64, külçe altın yüzde 1,33 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi yüzde 0,07, BIST 100 endeksi yüzde 0,61 ve DİBS yüzde 1,91 oranında yatırımcısına kaybettirdi.



BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,71 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,48 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Altı aylık değerlendirmeye göre euro; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,05 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,53 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 Endeksi'nde gerçekleşti



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,81 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,83 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Kaynak : İHA