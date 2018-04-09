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Koray Avcı Adanalı sevenleriyle buluşuyor

Ünlü sanatçı Koray Avcı, 13 Nisan Cuma günü Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde, “Senin İçin Değer” adlı albümünü Adanalı sevenleri için imzalayacak.

Kültür-Sanat / 09 Nisan 2018 Pazartesi 13:35
Koray Avcı Adanalı sevenleriyle buluşuyor

2015 yılında çıkardığı “Aşk İle” isimli ilk albümü ile çıkış yaptıktan sonra 2016'da “Sonra Dersin Ki” albümü ile bu çıkışını sürdüren Koray Avcı, “Senin İçin Değer” adını verdiği son albümünün imza gününde Adanalı sevenleriyle buluşacak.

Son iki yılda aralıksız müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Koray Avcı'nın son stüdyo albümü 'Senin İçin Değer' 15 şarkıdan oluşuyor. Nurettin Rençber, Volkan Konak, Ahmet Kaya, Onur Akın ve Neşet Ertaş gibi usta isimlerin şarkı ve türkülerini başarıyla seslendiren Koray Avcı, üçüncü solo albümünde Selda Bağcan, Arif Sağ, Onur Akın, Buray, Reşit Gözdamla, Nesimi Çimen gibi Türk müziğinin önemli isimlerinin eserlerini de kendine özgü tarzıyla yorumluyor.

Dijital mecralardaki 400 milyonu geçen izlenme rakamları ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Koray Avcı'nın 13 Nisan Cuma günü saat 18.00'de Adana Optimum'daki imza gününe katılacak sevenleri onunla tanışma ve birlikte fotoğraf çektirme imkanı bulacak. Kaynak : İHA

Neşet ErtaşVolkan KonakSelda BağcanNesimi ÇimenNurettin Rençber


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