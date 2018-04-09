Kılıçdaroğlu'na kamuflaj giydirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Hatay'a giden ünlülere 'Rezil adamlar' diyerek ağır hakaretlerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ilginç bir atak geldi. Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü Hatay'a gitmek için hazırlık içinde olduğu öğrenildi.



CHP liderinin bu ziyareti 'Kamuflaj giyecek mi?' sorularını da beraberinde getirdi. Kanal D Ana Haber'den Seçil Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyareti sırasında kamuflaj giymesi ardından CHP'lilerden gelen eleştirileri hatırlatarak 'Kılıçdaroğlu'nun kamuflaj giymemesine kesin gözüyle bakılıyor. Kamuflaj giymesine kimse ihtimal vermiyor.' bilgisini paylaştı.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel