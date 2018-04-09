Keçiören Belediye Başkanı Ak'a başarı belgesi!

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) tarafından Kent Ekonomilerine Katkı Kategorisi ödülünü alan Gümüşdere Ihlamur Vadisi’ni Ankara’ya kazandırdığı için başarı belgesi takdim edildi.



Programda MESVAK Başkanı Nurettin Konaklı, takdir ve başarı beratını Başkan Ak’a takdim ederek, "Keçiören’in eski bağ evlerini restore ederek tarihi kimliğimizi koruyan, Gümüşdere Ihlamur Vadisi ile şehrin zenginliğini şehrin hizmetine sunan ve ilk mesire alanı Kartaltepe Kent Ormanı’nı, en büyük spor salonu Taha Akgül Spor Salonu’nu Keçiören’e kazandıran Başkanımız Mustafa Ak’a tüm Keçiörenliler adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



Konaklı, Gümüşdere Ihlamur Vadisi’ne ayrı bir parantez açarak, "Nefes almakta zorlanan kentler için mesken yerine yapılan bu tarz yaşam alanları şehrin dokusunu değiştiriyor. Yeşile, sosyal aktiviteye, spora ve görsel zenginliğe doyuruyor" ifadelerini kullandı.



Başkan Ak da başarının takdir görmesinin daha çok çalışma noktasında motive edici olduğunu söyleyerek, "Gümüşdere Ihlamur Vadimiz Keçiören’e ekonomi, doğa ve turizm açısından katkı sunan bir proje olmasının yanında örnek alınan bir çalışma da oldu. Atıl durumdaki derelerin yeniden kullanıma açılması, değerlendirilmesi insanın doğa ile yakınlaşmasına da katkı sunuyor. Müteşebbis Gelişim Vakfı Yönetim Kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum. Keçiören için çok çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Programa Belediye Meclis Salonunda Meclis Üyeleri, Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) Yönetim Kurulu ve Mütevelli Üyeleri de katıldı.



Kaynak : İHA