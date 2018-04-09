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"Katilin ajanı Hüsnü Mahalli"

Erkan Tan'dan Hüsnü Mahalli'ye büyük suçlama...

Televizyon / 09 Nisan 2018 Pazartesi 09:24

Takvim gazetesi yazarı Erkan Tan, Esad'ın propogandasını yapmakla suçladığı gazeteci yazar Hüsnü Mahalli'ye açtı ağzını yumdu gözünü...

Mahalli'nin Esad'ın gerçekleştirdiği kimyasal saldırıda katliam görüntülerini, numara olarak değerlendirdiğini söyleyen Erkan Tan Hüsnü Mahalli için çok ağır ifadeler kullandı: Ahlaksız... Şerefsiz... Rezil.

İşte Erkan Tan'ım yazısındaki o bölüm;

KATİLİN AJANI HÜSNÜ MAHALLİ
Aynı anlarda... Bu, gazeteci görünümlü Esed sözcüsü, yine zehirini akıtıyordu... Ülkemizde, gazeteci kimliği ile... Suriyedeki katilin, iğrenç propogandalarını yapan, insanımsı yaratık... Sosyal medyada kinini kusuyordu. Yüreklerimizi kanatan o fotograflar ve görüntüler için... Yalan, kurmaca, tiyatro anlamına gelen yorumlar ve değerlendirmeler yaptı. Hatta; bir yorumu aynen şöyle: Hep aynı numara... Bütün bu dünyanın gözü önündeki katliam görüntülerini, numara olarak değerlendiriyor.... Ahlaksız... Şerefsiz... Rezil... Ağzından köpükler gelerek ölen bebeklere 'Kimyasal numarası' diyor... Kimyasal silahlarla bebekler, çocuklar, nefesleri kesilene kadar can çekişiyor. Esed'i korumak, kollamak için ülkemizde bu insanımsı yaratıklar da zehirlerini akıtıyor..
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Erkan TanKatliamTakvimHüsnü Mahalli


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