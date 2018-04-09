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Kamyonla otomobil çarpıştı, aile hekimi feci şekilde can verdi

Antalya'nın Akseki ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada, Konya'da aile hekimi olarak görev yapan Kemalettin Şahin (56) yaşamını yitirdi. Kazada, 1 kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 09 Nisan 2018 Pazartesi 17:15
Kamyonla otomobil çarpıştı, aile hekimi feci şekilde can verdi

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Akseki- Seydişehir yolunun Alacabel mevkisi yakınlarında meydana geldi.

Seydişehir yönüne giden Kemalettin Şahin yönetimindeki 42 LB 799 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mahmut Kanık'ın (42) kullandığı 32 SB 432 plakalı, boş sebze kasası yüklü kamyonla çarpıştı.



Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kemalettin Şahin, yaşamını yitirirken, kamyonda yolcu olarak bulunan Alibey Öztop (55) ise yaralandı.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Şahin'in cenazesi, Akseki Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kemalettin Şahin'in, Konya'nın Meram ilçesinde aile hekimi olduğu belirtildi.



Çarpışmanın şiddetiyle otomobil parçaları çevreye saçılırken, yaklaşık 1 saat ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Yol, araçların ve otomobile ait parçalarının kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kaynak : İHA

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