Akyaka ilçesi Türkiye- Ermenistan sınırındaki 19 köye yaklaşık 35 yıldır hizmet veren asma köprü, zamanla tahrip olmaya başladı.



110 metre uzunluğundaki asma köprünün tahtaları kırıldı, çelik halatları koptu. Hasar gören köprüden tehlikeye aldırış etmeden araçlarıyla geçen vatandaşlar, ilgili kurumlardan köprünün onarılmasını talep ettiler.



Köprüden özellikle yağmurlu ve rüzgarlı havalarda geçerken korktuğunu belirten vatandaşlardan Mikail Kaya, “Geçerken tabi ki de korkuyoruz. Ama gördüğünüz gibi sallanarak, düşerek, tahtaları kırılarak, sallana sallana geçiyoruz. Can güvenliğimiz yok. Biran önce köprünün daha güzel yapılmasını temenni ediyoruz. Yıllardır böyle” diye konuştu.



Köprüyü kullanan 19 köy muhtarı, gerekli mercilere köprünün yenilenmesi için müracaatta bulunduklarını belirtti.



Kaynak : İHA