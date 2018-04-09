USD (Alış - Satış) : 4,06 - 4,06 EURO (Alış - Satış) : 4,98 - 4,99

'Drej Ali' lakaplı suç makinesi yakalandı

Etiler’de çok sayıda suç kaydı ve aranması bulunan “Drej Ali” lakaplı şahıs ve yanındaki kadın, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların kaza yapması, kaçması ve taksiye binerek uzaklaşması güvenlik kameralarına yansıdı.

3. Sayfa / 09 Nisan 2018 Pazartesi 16:01
'Drej Ali' lakaplı suç makinesi yakalandı
Video için tıklayın

Olay, saat 13.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Taşlı Çay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da “Mala zarar verme”, “Konut dokunulmazlığı” ve “oto hırsızlığı” gibi suçlardan 15 farklı aranması ve çok sayıda suç kaydı olan “Drej Ali” lakaplı Ali Ü.(23) kendisini takip eden polis ekiplerini görünce yanındaki kadınla birlikte kaçmaya başladı.

Bunun üzerine şüphelilerle Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheliler, sokak üzerine geldiğinde 3 araca çarptı. Kaza sonrası araçtan inen şüpheliler, yaya olarak kaçıp ardından da taksiye binerek uzaklaştı. İhbar üzerine çevrede geniş çaplı çalışma başlatan polis, şahısları taksiyle seyir halindeyken yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların araçlara çarpması, kaçması ve taksiye binerek uzaklaşmaları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şahısların kaza yapması, kaçması ve taksiye binmesi kamerada

Görüntülerde, şüphelier kaza yaptıktan sonra kaçmaya başlıyor. Bir süre koşarak kaçan şüpheliler ardından cadde üzerinde bir taksi durduruyor. Vatandaşın taksiden inmesinin ardından şüpheliler araca binerek uzaklaşıyor. Olayın ardından polis ekipleri şüphelilerin kaza yaptığı araçta inceleme yaptı. Araç yapılan inceleme sonrasında çekiciyle şubeye götürüldü. Şüphelilerin çarptığı araçlara ise polis tarafından tutanak tutuldu. Gözaltına alınan şüpheliler ise sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA

PolisPolis EkipleriHırsızlık Büro AmirliğiBeşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı