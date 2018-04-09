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Doğum günü kutlamasından dönen çiftin feci ölümü!

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı. Kazada doğum günü kutlamasından dönen Güven (37) ve Aylin Kubat (26) çifti yaşamını yitirdi.

3. Sayfa / 09 Nisan 2018 Pazartesi 15:32
Doğum günü kutlamasından dönen çiftin feci ölümü!

Kaza dün gece saatlerinde, ilçeye bağlı Aydın Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Güven Kubat doğum günü olan eşi Aylin Kubat ile yemeğe çıktı. Çift, yemeğin ardından evlerine dönerken, Güven Kubat’ın kullandığı 06 BH 9984 plakalı otomobil kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, Remzi İnce yönetimindeki 06 DSU 12 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Güven Kubat ağır yaralanırken, eşi Aylin Kubat olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralı sürücü, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Güven Kubat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İlçenin tanınmış ailelerinden Kubat çiftinin 6 yaşında çocukları olduğu öğrenildi.

Güven ve Aylin Kubat'ın cenazeleri Çimşit Mahallesi'nde toprağa verilecek.



Kaynak : İHA

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