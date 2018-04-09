USD (Alış - Satış) : 4,05 - 4,06 EURO (Alış - Satış) : 4,96 - 4,97

Doğan Medya'nın satış öyüküsü

Doğan Medya Grubu'nun satış öyküsünü kaleme alan Oray Eğin, aile içi taht kavgalarına dikkat çekerek “Game of Thrones” dizisini örnek verdi.

Güncel / 09 Nisan 2018 Pazartesi 13:45
Doğan Medya'nın satış öyüküsü

Geçtiğimiz günlerde satışı gerçekleşen Doğan Medya Grubu, düzenlenen törenle Demirören Medya Grubu'na devredildi.

Habertürk yazarlarından Oray Eğin, 'Satışın öyküsü' başlıklı köşe yazısında Doğan Medya Grubu'nda yaşananların perde arkasını anlattı. 

İşlerin Hanzade Doğan Boyner'in Türkiye'ye dönmesiyle karışmaya başladığını yazan Eğin, “Game of Thrones” dizisi, herkesin iktidar için savaştığını ama sonunda iktidarın hiç kimseye yâr olmadığını anlatıyor. Tıpkı dizide olduğu gibi Doğan Grubu'nda da biri tam kazanacakken bir anda bütün gücünü kaybediyor.' ifadesini kullandı.

Köşe yazısının bir bölümü şöyle:

İşler Hanzade Doğan Boyner'in Türkiye'ye dönmesiyle karışmaya başladı. Mehmet Ali Yalçındağ'ı medyanın dışına iterek Milliyet'te söz sahibi oldu ama medyada bir başarı gösteremedi Boyner.

4'üncü kız Begümhan Doğan (Faralyalı) eğitimini bitirip Türkiye'ye döndüğünde elde ona verilecek bir tek Star TV vardı, ancak Rekabet Kurulu'nun yüzünden satıldı. Her kıza yetecek kadar medya organı kalmayınca Faralyalı holdingin başına geçip diğer işlerle, Boyner de hepsiburada.com'la ilgilenmeye başladı, daha başarılı oldu.

Damat Yalçındağ ise tamamen uzaklaşarak Trump Tower'da kimi köşe yazarlarının da indirimden faydalanarak aldıkları daireleri satmaya, Rus arama motoru işleriyle ilgilenmeye başladı, dışlandı.

Köşe yazısının tamamı için tıklayınız.

 Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Doğan Medya, 916 milyon dolara satıldı Doğan Medya, 916 milyon dolara satıldı Mehmet Ali Yalçındağ'dan Doğan Medya açıklaması Mehmet Ali Yalçındağ'dan Doğan Medya açıklaması Sabah yazarı sordu: Demirören 'karpuz politikasına' devam mı edecek? Sabah yazarı sordu: Demirören 'karpuz politikasına' devam mı edecek? Meclis'te Aydın Doğan gerilimi Meclis'te Aydın Doğan gerilimi Doğan Grubu'nun satışı HALK TV'yi şoka soktu Doğan Grubu'nun satışı HALK TV'yi şoka soktu Doğan Medya Grubu satıldı Doğan Medya Grubu satıldı

Aydın DoğanOray EginDoğan Medya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı