Doğan Medya'nın satış öyüküsü

Geçtiğimiz günlerde satışı gerçekleşen Doğan Medya Grubu, düzenlenen törenle Demirören Medya Grubu'na devredildi.



Habertürk yazarlarından Oray Eğin, 'Satışın öyküsü' başlıklı köşe yazısında Doğan Medya Grubu'nda yaşananların perde arkasını anlattı.



İşlerin Hanzade Doğan Boyner'in Türkiye'ye dönmesiyle karışmaya başladığını yazan Eğin, “Game of Thrones” dizisi, herkesin iktidar için savaştığını ama sonunda iktidarın hiç kimseye yâr olmadığını anlatıyor. Tıpkı dizide olduğu gibi Doğan Grubu'nda da biri tam kazanacakken bir anda bütün gücünü kaybediyor.' ifadesini kullandı.



Köşe yazısının bir bölümü şöyle:



İşler Hanzade Doğan Boyner'in Türkiye'ye dönmesiyle karışmaya başladı. Mehmet Ali Yalçındağ'ı medyanın dışına iterek Milliyet'te söz sahibi oldu ama medyada bir başarı gösteremedi Boyner.



4'üncü kız Begümhan Doğan (Faralyalı) eğitimini bitirip Türkiye'ye döndüğünde elde ona verilecek bir tek Star TV vardı, ancak Rekabet Kurulu'nun yüzünden satıldı. Her kıza yetecek kadar medya organı kalmayınca Faralyalı holdingin başına geçip diğer işlerle, Boyner de hepsiburada.com'la ilgilenmeye başladı, daha başarılı oldu.



Damat Yalçındağ ise tamamen uzaklaşarak Trump Tower'da kimi köşe yazarlarının da indirimden faydalanarak aldıkları daireleri satmaya, Rus arama motoru işleriyle ilgilenmeye başladı, dışlandı.



Köşe yazısının tamamı için tıklayınız.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel