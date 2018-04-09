Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'a FETÖ uyarısı

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrasında yapılan anlaşmaların imzalandığı ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ konusunda Kırgızistan'dan beklentilerini açıkladı.



FETÖ ile mücadelede Kırgızistan'dan daha dirayetli davranmasını beklediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısından ötürü Sayın Ceenbekov'u tebrik ediyorum. İlk yurt dışı ziyaretlerinden birisini ülkemize yapıyor. Bu anlamlı ziyaret için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanının görev süresi boyunca Türk-Kırgız ilişkilerinin daha gelişeceğini düşünüyorum. Kırgızistan bizim için ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu anlayışla 1991 yılında Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduk. Kırgızistan'da iş adamlarımızın çok önemli yatırımları var. Eğitim alanında bugüne kadar 3 bin 500 Kırgız öğrenciye Türkiye bursları ile ülkemizde eğitim imkanı hazırladık. TİKA vasıtasıyla kalkınma projelerini hayata geçirdik. Bu yakın işbirliği maalesef 15 Temmuz darbe girişimi sonra çeşitli sınamalara maruz kaldı. FETÖ nüfuzu altındaki bazı şahıslar üzerinden bu işbirliğimizi dinamitlemeye, zehirlemeye çalıştı. FETÖ'cüler ve sirayet ettikleri kişiler Türkiye ile Kırgızistan arasına fitne tohumu ekmek için her türlü kalleşliği sergilediler. Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un bugünkü ziyaretine FETÖ'nün bu çabalarına verilmiş en güzel cevap olarak görüyorum. Türkiye son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar bu örgütle mücadelesini yurt içinde ve yurt dışında sürdürecektir. 251 insanımızın kanını döken, sadece bu Külliye'nin etrafında 29 kardeşimizi katleden bu alçakların ellerini kollarını sallayarak gezmesine izin vermeyeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi deliğe saklanırsa saklansınlar, inlerine girecek, bunları kulaklarından tutup adalete teslim edeceğiz. Türkiye için olduğu kadar Kırgızistan için de büyük tehdit oluşturan bu örgütün kökünü kazımak devlet başkanları olarak boynumuzun borcudur. Bu öyle bir örgüt ki, bugün bize, yarın aynısını Kırgızistan'a yapacak karakterdedir. Nitekim az önce yaptığımız ikili ve heyetler arası görüşmelerde bu konuları Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştük. Kırgızistan'dan beklentilerimizi açık ve net ifade ettik. Bu meselenin ülkemiz ve milletimiz için anlamı Türk-Kırgız ilişkilerinin geleceği için önemini özellikle vurguladık. Sayın Ceenbekov'un FETÖ konusunda çok daha dirayetli davranacağına, gereken önlemleri süratle alacağına inanıyorum. Bizde ilgili birimlerimizle kendisinin yanında olacağız. Ayrıca, aziz kardeşim ile ekonomi, ticaret, kültür ve eğitim dahil olmak üzere diğer meseleleri de konuştuk. Siyasi ve askeri işbirliğimizi ele aldık. Ekonomi, özellikle şuanda dış ticaret hacmimiz çok ileri bir noktada değil ama hedef belirledik, 1 milyar dolara bu hedefimizi ulaştıracağız. Bu atacağımız adamlarda gerek ekonomi bakanlarımız, gerekse iş adamlarımızın el ele atacakları adımlarla üçüncü ülkelerde de yatırımcılarımızın atacağı adımlar çok önemli. Kırgızistan ile ilişkilerimizin bir diğer önemli boyutu da Türk Konseyi'dir. İnşallah eylül ayında zirveyi Bişkek'te yapmayı arzu ediyoruz. Sayın Ceenbekov ev sahibi olarak güçlü bir mesajı istiyoruz ki Türk Konseyi'nde dünyaya verelim” diye konuştu.







