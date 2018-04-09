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Cinsel istismar düzenlemesi TBMM'de

Cinsel istismarda cezaları artıran düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Suçun 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Güncel / 09 Nisan 2018 Pazartesi 12:16
Cinsel istismar düzenlemesi TBMM'de

Cinsel istismar suçlarına ilişkin kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

12 YAŞIN ALTINDAKİ SUÇLARDA ALT SINIR 30 YIL

Cinsel istismar suçlarına ilişkin yasa tasarısına göre, çocuğun cinsel istismarı suçu için öngörülen hapis cezasının üst sınırı 20 yıldan 40 yıla çıkarılacak.

Suçun 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde ise 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Hapis Cezası


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