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Çeyrek altın ve altın fiyatları 09.04.2018

Gram altın 173,1 lira, çeyrek altın 284 lira ve Cumhuriyet altını 1.158 liradan işlem görüyor

Ekonomi / 09 Nisan 2018 Pazartesi 10:12
Çeyrek altın ve altın fiyatları 09.04.2018

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 173,1 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü, altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazancıyla 173,3 liradan tamamladı.

Gram altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybederek 173,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 284 lira, Cumhuriyet altını da 1.158 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.330 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, cuma günü ABD'de açıklanan istihdam raporunun, doları olumsuz yönde, altın fiyatlarını ise olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

Mart ayı istihdam raporunda, tarım dışı istihdam verisinin 185 bin olan piyasa beklentisine karşılık 103 bin olarak açıklandığını anımsatan Memiş, bu verinin piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl hızlı faiz artışına gidemeyeceğine işaret olarak algılandığını söyledi.

Memiş, geçen hafta ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşı gerginliğinin, yerini ılımlı açıklamalara bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:

'Diyalog kapılarının açıldığı düşünüldüğü için altının ons fiyatında düşüşler yaşanmıştı.Ancak cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e yönelik 100 milyar dolarlık ek gümrük vergisi düşündüğünü açıklaması, piyasaları tekrar tedirgin etti.Trump'ın açıklamaları, piyasalar tarafından olumsuz algılanmaya devam ediyor. Bugün altının ons fiyatının 1.325-1.335 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyoruz.'

Memiş, bugün açıklanacak teşvik paketlerinin piyasaları olumlu yönde etkilemesini beklediklerini ifade ederek, 'Bu sebeple dolar kuru 4 lira seviyesinin altına gerileyebilir.Dolar kurunun gerilemesi, altının gram fiyatının düşmesine neden olabilir diye tahmin ediyoruz. Bugün altının gram fiyatı 172,2-173,7 lira aralığında dalgalanabilir.' diye konuştu. Kaynak : AA

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