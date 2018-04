Caniden kan donduran itiraf: Yakalanmasaydım...

Marmaraereğlisi'nde, 4 ay önce 'fuhuş ve fuhşa aracılık yapmak' suçundan tutuklanan Hayati Belli ile eşi Güzel Belli, 10 gün önce cezaevinden tahliye edildi. Hayati Belli, geçen cuma gecesi tartışma sırasında eline aldığı sert bir cisimle eşi Güzel Belli ile çocukları Ardınç ve Arda Edirne'ye vurdu, ardından da üçünü de boğarak öldürdü.



Hayati Belli, cinayetlerin ardından eşinin diğer evliliğinden olan M.Y.'yi de kandırarak kaçırdı. Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayati Belli'yi yakalamak ve kaçırdığı kızı kurtarmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.



Belli'nin kullandığı 06 BY 878 plakalı otomobil, Plaka Takip Sistemi'ne (PTS) kaydedildi, MOBESE kameraları ile takibe alındı. Jandarma dün, Marmaraereğlisi'nin Dereağzı Mahallesi yakınlarında sistemin alarm vermesi üzerine aracı durdurup Hayati Belli'yi yakalayarak gözaltına aldı, M.Y. de kurtarıldı.



CİNAYETLERİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI



Hayati Belli, jandarmadaki ifadesinde işlediği cinayetleri soğukkanlılıkla anlattı. Belli, 'Olay günü eşimle saat 01.30 sıralarında tartışmaya başladım. Tartışma kavgaya dönüşmesiyle cinnet geçirdim. Önce iki çocuğu, sonra da eşimi, başlarına vurarak öldürdüm. Daha sonra cesetleri evin bahçesinde bulunan boş eve taşıdım. Sabah M. uyandı. Kendisine annesi ile tartıştığımızı ve iki kardeşini alarak evi terk ettiklerini söyledim. Birlikte arabaya binip, gezmeye çıktık' dedi.







İSTİSMARDA BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ



Hayati Belli'nin ifadesinde, 'Çerkezköy'e geldik, burada ormanlık alanda araçtan indik. Bir süre sonra M.'ye annesini ve kardeşlerini öldürdüğümü söyledi. Orada M.'ye istismarda bulundum' dediği öğrenildi.



'KIZI DA KENDİMİ DE ÖLDÜRECEKTİM'



Hayati Belli, yakalanmaması halinde kaçırdığı M.Y. ile kendisini de öldüreceğini belirterek, 'Bu kadar olayı olduktan sonra artık yaşamamın bir anlamı yok. Olayın olduğu eve gelerek burada önce kızı öldürecektim, sonra da kendim intihar edecektim' dedi.



M., CİNAYETLERİ DUYMAMIŞ



Hayati Belli'nin kaçırdığı M.Y., evde bulunduğu sırada cinayetleri hiç duymadığını ve şüphelinin kendisini ormanlık alana götürdükten sonra bilgisinin olduğunu söyledi. Bu arada jandarmadaki soruşturmasının ardından M.Y.'nin babası tarafından alınarak götürüldüğü öğrenildi.



Komşuları, öldürülen Ardınç Edirne'nin annesi Güzel Belli'ye yeni bisiklet aldırdığını ve havaların güzel olduğu zamanlarda evlerinin çevresinde bisiklete bindiğini söyledi.



JANDARMA YELEĞİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Eşi ve iki üvey oğlunu öldüren Hayati Belli, jandarmadaki sorgusunun ardından bugün üzerine jandarma yeleği giydirilerek, sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Belli'in savcılıktaki sorgusu sürüyor.

