Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 502 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 244, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 28, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 561, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 9 zanlı gözaltına alındı.



Yapılan planlı operasyonlarda, 842'si terör suçları, 167'si düzensiz göç ve 3 bin 601'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 610 kişi yakalandı.



Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 25'i ölü, 8'i sağ, 10'u teslim olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi.



Etkisiz hale getirilen teröristler arasında İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde, kırmızı kategoride 'Garzan Kemal' kod adlı Medeni Sayılgan, yeşil kategoride 'Demhat Cilo' kod adlı Eyüp Çelik, gri kategoride 'Soro Amet' kod adlı Mehmet Rehber Çetin ve 'Harun Munzur' kod adlı Maşallah Malazgirt'in de yer aldığı sözde üst düzey örgüt üyeleri de bulunuyor.



Şırnak, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Mardin, Siirt, Tunceli, Van ve Bingöl'de yürütülen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 61 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 49 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.



Güvenlik güçlerince ayrıca 1,5 ton patlayıcı yapımında kullanılan madde, 43 el bombası, aralarında bir füzenin de yer aldığı 40'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 47 silah ile 18 bin 480 muhtelif mühimmat ele geçirildi.



Uyuşturucu operasyonları



Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 683 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda 2 ton 677 kilogram esrar, 726 kilogram eroin, 46 kilogram kokain, 300 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 kilogram metamfetamin, 250 bin 228 uyuşturucu hap, 6 bin 911 kök kenevir bitkisi, 486 bin 746 paket kaçak sigara ve 57 ton 965 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 441 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonlarda 60 kilogram esrar, 1,8 kilogram eroin, 1,1 kilogram kokain, 0,3 kilogram sentetik kannabinoid, 1,5 kilogram metamfetamin, 9 bin 260 uyuşturucu hap, 66 kök kenevir bitkisi ile 27 tabanca ve tüfek ele yakalandı.



Siber suçlarla mücadele



Bölücü terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ'ın propagandasını yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 337 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 154 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında 360'ı denizlerde olmak üzere 13 bin 502 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 167 kişi gözaltına alındı.



Asayiş uygulamaları



Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi ve vatandaşların huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla 4-5 Nisan 2018 tarihleri arasında 26 ilde eş zamanlı olarak 600 unsur ve 2 bin 605 personelin katılımıyla, 2 bin 959 hassas noktada 'Günübirlik Kiralık Ev Uygulaması-1' uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 166 eve işlem yapılarak 645 bin 530 TL idari para cezası uygulandı.



Kaynak : AA