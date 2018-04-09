Avlu 3. Yeni Bölüm Fragman (12 Nisan 2018)

Star Tv'nin sevilen dizisi Avlu 3. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Avlu 3. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.



Heyecan ve entrikanın bir an olsun dinmediği Avlu dizisinin 3. yeni bölüm 12 Nisan 2018 Perşembe günü ekranlara gelecek.



İşte Avlu 3. yeni bölüm 1. fragmanı ve yeni bölüm özeti..



Avlu 3. Yeni Bölüm 1. Fragmanı

--SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR--



Deniz'in Tek Şahidi Müdür Nihal...





Yayın Günü : 12 Nisan Perşembe



Yayın Saati : 20.00

Cezaevinde çıkan kargaşa hala devam etmektedir. Kamuoyunun artık bütün ilgisi cezaevinin üzerindedir.Nihal'i bıçakladığı düşünülen Deniz'in ise yalnızca bir şahidi vardır; kanlar içinde hastaneye kaldırılan müdür Nihal. Yaşanan bu olay içerdeki güç dengelerini değiştirecektir.Deniz daha ne olduğunu, nereye geldiğini anlayamadan diğer mahkumlar onun üzerine oyunlar oynamaya başlamıştır bile.