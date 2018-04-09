Ahmet Hakan, CHP’nin belediye başkan adaylarını açıkladı

2019 yerel seçimlerine yaklaşırken, gözler partilerin adaylarına çevrildi. Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, elde ettiği kulis bilgilerine ve kurduğu temaslara dayanarak CHP'nin adaylarını bugünkü köşesinde açıkladı.



İşte Ahmet Hakan'ın yazısının o böümü:



CHP'nin belediye başkan adaylarını açıklıyorum



- Seksen yedi CHP kulisçisi ile mavra çevirdim.



- Yetmiş iki yerel kanaat önderine kahve ısmarladım.



- Altmış sekiz eski sosyal demokratla mesajlaştım.



- Elli altı CHP gazetecisiyle temas kurdum.



Ve bütün bu emeğin ardından...



Elde ettiklerim şunlardır:



- ANTALYA ADAYI: Muhittin Böcek olacak... Muhittin Bey, şu anda Antalya'nın Konyaaltı Belediye Başkanı... Kesin gibi... Kesine yakın... Hatta kesin.



- MERSİN ADAYI: Kültür Bakanlığı yapmış bir isim: İstemihan Talay... Mersin'den CHP'nin adayı olacak... Kesin gibi... Hatta kepkesin.



- MUĞLA ADAYI: Mevcut başkan Osman Gürün'le yola devam edecekler gibi... Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon olursa... Sürpriz olur.



- ADANA ADAYI: Soner Çetin olacak... Soner Bey, şu anda Çukurova Belediye Başkanı... Adaylığı kesine çok yakın.



Ve gelelim İstanbul, Ankara ve İzmir'e...



- İSTANBUL ADAYLARI: Engin Altay... Akif Hamzaçebi... Gürsel Tekin... Mahmut Tanal... Aykut Erdoğdu... İstekli olan isimler bunlar... Fakat lütfen yazın bir kenara: Bunların hiçbiri ama hiçbiri olmayacak... Bu isimlerin dışında bir isim olacak...



- ANKARA ADAYLARI: Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki isim: Mansur Yavaş... Mansur Yavaş'la bir görüşme falan yapılmamış. Ancak tabanda Mansur Yavaş'a karşı homurdanmalar var. Eğer bu homurdanmalar artarsa... Levent Gök ve Bülent Kuşoğlu gibi isimler devreye girebilir.



- İZMİR ADAYLARI: Aziz Kocaoğlu devam etmek istiyor... Devam edebilir de... Fakat tabandan değişim sesleri de yükselmiyor değil... Eğer o sesler çok ama çok güçlü çıkarsa... Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Tuncay Özkan alternatif isimler olabilir.



- ŞİŞLİ MESELESİ: Kime rastlasam, kime sorsam... Hepsinden işittiğim söz aynı... Hepsi ama hepsi... “Sarıgül Şişli'den aday olacak... Banko” diyorlar.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel