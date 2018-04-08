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Terör örgütü PKK'nın Ağrı Dağı grubuna ağır darbe

Ağrı Dağı'nda önceki gün ölü ele geçirilen 3 teröristten birinin, arananlar listesinde mavi kategoride yer alan örgütün sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu Osman Özel olduğu belirlendi

3. Sayfa / 08 Nisan 2018 Pazar 19:25
Terör örgütü PKK'nın Ağrı Dağı grubuna ağır darbe
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Ağrı Dağı bölgesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin arananlar listesinde mavi kategoride bulunan örgütün sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu Osman Özel olduğu belirlendi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, önceki gün Ağrı Dağı bölgesinde sürdürdüğü hava destekli operasyonda eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen 3 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Devam eden operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde mavi kategoride yer alan sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu Osman Özel olduğu tespit edildi.

Ekipler, bölgede yaptığı aramalarda 2 piyade tüfeği, 210 fişek, 10 şarjör, 6 el bombası, bir termal silah dürbünü, bir pil bloğu, 2 el telsizi, 3 batarya, çok miktarda elektrik kablosu, çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda ele geçirilen silah ve teçhizatlara el konulduğu, diğer yiyecek ve yaşam malzemelerinin olay yerinde imha edildiği bildirildi. Kaynak : AA

Ağrı DağıCumhuriyet BaşsavcılığıEl BombasıTerör Operasyonuİl Jandarma Komutanlığı


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