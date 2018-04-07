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Sürücü kursunda kadın cinayeti

Gaziantep’in Araban ilçesinde sürücü kursunda çalışan bir kadın, tartıştığı kişi tarafından 7 kez bıçaklanarak öldürüldü.

3. Sayfa / 07 Nisan 2018 Cumartesi 23:56
Sürücü kursunda kadın cinayeti

İddiaya göre, Araban ilçesi Yeni Altıntaş Mahallesi Akbudak Caddesindeki bir sürücü kursunda çalışan Sevda Betül Altıntaş (23), kursta görüştüğü Hasan Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise Hasan Ç. Sevda Betül Altıntaş'a 7 bıçak darbesi ile ağır yaraladı. Olayın ardından koşarak kurstan çıkan Hasan Ç.'yi gören vatandaşlar ise sürücü kursuna girdiklerinde ise Altıntaş'ın kanlar içinde buldu. Bir otomobil ile Araban Devlet Hastanesine götürülen Altıntaş'a burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde polis inceleme yaptı. Araban Devlet Hastanesi morgundaki Altıntaş'ın cenazesi ise savcılığın ön incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayın firari zanlısı Hasan Ç.'yi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


Kaynak : İHA

PolisAdli TıpDevlet Hastanesi


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