Sırrı Sakık'tan Kaya Çilingiroğlu'na ağır hakaret

İşadamı, spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun ülkemizde baskı olduğunu düşünmüyorum sözü Eski Ağrı Belediye Başkanı HDP'li Sırrı Sakık'ı rahatsız etti.



Posta'ya özel röportaj veren Kaya Çilingiroğlu 'Özgürlük kısıtlamalarına karşıyım. Ben ülkemizde baskı olduğunu düşünmüyorum. Güney'de isteyen rahat rahat bikinisini de giyiyor, içkisini de içiyor. O baskı nerede hissediliyor anlamıyorum' açıklamasında bulundu.



Çilingiroğlu'nun bu sözleri malum kesimleri rahatsız etti. Bunların başında da HDP'li Sırrı Sakık geldi. Sakık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kaya Çilingiroğlu'na hakaret etti.



Sakık şu ifadeleri kullandı;



BEYNİNİZİ KULLANIN!



Bu ülkede özgürlüğü yalnızca Güney'de içki ve bikini sanıyorsanız birazda sahip olduğunuz beyni kullanmayı öneririm.Şayet kullanabilirseniz tekrar bir değerlendirme yapalım.



Bu ülkede özgürlüğü yalnızca Güney’de içki ve bikini sanıyorsanız birazda sahip olduğunuz beyni kullanmayı öneririm.Şayet kullanabilirseniz tekrar bir değerlendirme yapalım.https://t.co/xDmOM06m0u — sırrısakık (@sakiksirri) 8 Nisan 2018