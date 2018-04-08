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O ilimiz sallandı

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi Enstitüsü verilerine göre Bolu’da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

3. Sayfa / 08 Nisan 2018 Pazar 00:40
O ilimiz sallandı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00:16'da merkezi Bolu'nun Yeşilçele köyü olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.

Depremin yerin 7,2 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Bu depremin ardından 1,9 - 2,2 ve 1,8 büyüklüğünde üç artçı deprem daha meydana geldi.

Deprem herhangi bir hasara neden olmadı. Sarsıntının ardından korku yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Vatandaşlar büyük endişe yaşarken, bir süre evlerine girmedi. Evlerinden çıkan bazı vatandaşlar ise araçlarının içerisinde bekledi.

AFAD'DAN BOLU'DAKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

AFAD'dan Bolu'daki depreme ilişkin yapılan açıklamada 'Bolu'da, saat 00.16'da, 4,7 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir.' denildi.


Kaynak : İHA

Deprem


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