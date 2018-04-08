Kılıçdaroğlu o isme 'hazırlan' dedi

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'İstanbul için hazırlan' dediğini iddia etti.



Övür bu işin içinde bir kumpas mı var yoksa doğal bir süreç mi yakında göreceğiz ifadelerini kullandı.



İstanbul CHP'de sürpriz bir isim



CHP'de merkezden yerele bir kaçış var. En çok ilgi çeken il ise İstanbul. Sayı çok ama iki isim öne çıkıyor: Gürsel Tekin ve Akif Hamza Çebi... Son günlerde bunlara, sürpriz bir isim daha katıldı. Adı ilk kez bir süre önce Konsensus Araştırma şirketinin İstanbul'da yaptığı ankette yer aldı. İlk sırada Gürsel Tekin, üçüncü sırada ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. Aslında böyle bir sıralamada yer alacağı kimsenin aklına bile gelmezdi.

Acaba getirildi mi?



Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun ona da 'hazırlan' dediği konuşuluyor. İşin içinde bir kumpas mı var yoksa doğal bir süreç mi yakında görürüz.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel