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Kaza öncesi şok konuşma!

İstanbul Boğazı’nda Malta bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmadan hemen önceki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

3. Sayfa / 08 Nisan 2018 Pazar 10:37
Kaza öncesi şok konuşma!

İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı 'VITASPIRIT' adlı gemi, dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşurken, kazanın hemen öncesine ait telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Kıyı Emniyeti, kılavuz kaptan ve kurtarma gemisi arasında geçen telsiz konuşmaları şöyle:

'Kıyı Emniyeti: Demirleyebilirsiniz. Tamam.

Kurtarma 3: Harun kaptan, tam yol geliyorum üzerinize.

Kılavuz Kaptan: Sancak demiri funda edeceğim, kaptan etmiyor. Bütün sorumluluk bende diyor.

Kıyı Emniyeti: Harun kaptan dümen dinliyor mu şu anda?

Kılavuz Kaptan: Dümen dinlemiyor. Sahile oldukça yaklaştık. Çarpacak gemi büyük bir ihtimalle. Sancak demiri iki kilit tutmaya çalışıyorum. Kıç sahile yaslasın diye.

Kıyı Emniyeti: Kurtarma 3, şu an tam yolda mısınız?

Kurtarma 3: Doğrudur tam yolda ilerliyorum.

Kılavuz Kaptan: Makine tam yol verdi ama mümkün değil kurtaramayız. Sahile çarpacağız.

Kıyı Emniyeti: Harun kaptan dümen dinlemiyor anlaşıldı, demir atamıyor musunuz?

Kılavuz Kaptan: Kaptana iki kere söyledim atmadı. Şimdi sancak demiri atıyoruz.

Kıyı Emniyeti: Tamam bir an önce atın. Emergency dümen de mi çalışmıyor? Alamıyor musunuz dümeni sancağa?

Kılavuz Kaptan: Şu anda hiçbir şey çalışmıyor, tam yol yalıya doğru gidiyoruz. Çok sert bir şekilde çarpacağız.'

Kaynak : İHA

Kıyı EmniyetiMalta


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