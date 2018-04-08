USD (Alış - Satış) : 4,05 - 4,06 EURO (Alış - Satış) : 4,96 - 4,97

İlber Ortaylı'dan 'soyağacı' açıklaması

e Devlet'in soyağacı hizmetinde neden 1854'ten geriye gidilemiyor? Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türklerin Serüveni" konulu söyleşide merak edilen soruya cevap verdi.

Güncel / 08 Nisan 2018 Pazar 12:07
İlber Ortaylı'dan 'soyağacı' açıklaması

e Devlet'in soyağacı hizmeti milyonlarca kişi tarafından sorgulama yapılmıştı. En çok merak edilen soruların başında 'Neden 1854'ten geriye gidilemiyor?' sorusu vardı. Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı soruya ilişkin yorumda bulundu.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen “Türklerin Serüveni” konulu söyleşide “Türklerin çok asil bir millet olduğunu ve bunun dünya tarihçileri tarafından her zaman kabul görüldüğünü” söyledi.

İlber Ortaylı, “Osmanlı döneminde ele geçirilen topraklarda, insanların dili ve ırkına dokunulmadığı için birçok Avrupa ülkesinin soyunu kaybetmediğini” ifade eden Ortaylı, soylarını kayıt altına alınmadığını vurgulayarak “Nüfus kayıtlarımızın ne kadar zayıf olduğu son olaylarda görülüyor. Herkese bir şecere çıkarıyorlar. Kimse 1854'ten geri gidemiyor ama bu demek değil ki soysuz bir milletiz. Hayır, sadece kayıt tutmayan bir milletiz. Onun için bu zaaftan faydalanıp, insanların soyları üzerinde konuşanlar hem cahildir hem zihinleri geridir.” diye konuştu.

Türklerin şecerelerinin yaşadıkları köy ve mahalle nezdinde kayıtlı olduğuna dikkati çeken Ortaylı, “Batıdaki bir aristokratın şecere kaydı ise kalede veya kilisede saklıdır. Bu onlar için çok önemli çünkü o şecere sayesinde imtiyazlıdırlar. 16. yüzyıla kadar gider bir ailenin soyu.” dedi.

AvrupaBüyükşehir Belediyesiİlber OrtaylıTarihçi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı