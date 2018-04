Cumhurbaşkanı Erdoğan öldürülen terörist sayısını açıkladı

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:



Siirt'in eniştesi olmanın gururunu hep yaşadım. Daima yüreğimde hissettim. Ne zaman birileri önümüze engel çıkarsa Siirt her zaman yanımızda oldu. Sizler AK Parti'nin büyük ve güçlü Türkiye mücadelesine destek verdiniz. İlk oylamada Siirt'te yüzde 85 ile bu kardeşinizi parlamentoya gönderdiniz. Biz Siirt'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne çok güçlü bir destek vermesini arzu ediyorduk. İl genelinde 'evet' oyları yüzde 48'de kaldı. O bizi üzdü.



TÜRKİYE'NİN 2019 SINAVINDAN DA ALNININ AKI İLE ÇIKMAKTAN BAŞKA ŞANSI YOKTUR



Önümüzde 2019 seçimleri var. Türkiye, 2019'da siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birine sahne olacak. Önce mart seçimleri, ardından milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri ile ülkemizi geleceğe taşıyacak kadroları belirleyecek. 2019 adeta bir milat olacak. Türkiye'nin 2019 sınavından da alnının akı ile çıkmaktan başka şansı yoktur. Türkiye 2023, 2053 ve 2071'e yürüyecektir.







'2019 SEÇİMLERİNDE SİİRT'TEN BU ŞEHRİN TARİHİNE YARAŞIR BİR TABLO BEKLİYORUZ'



Biz 2019 seçimlerinde Siirt'ten bu şehrin tarihine, kültürüne yaraşır bir tablo bekliyoruz. Durdurak bilmeden çalışarak koşturacak ve milli iradenin hukuk yıldızı yapacağız. Ben bugün salondaki dava arkadaşlarıma Siirt'teki kardeşlerimden bir söz almak istiyorum. Ana kamdemeyi göreyim bakayım. 2019 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız?



2 yılı bulmaz, zira YÖK'ten karar çıktı ve Siirt Üniversitesi'ne tıp fakültesini de kuruyoruz. Artık tıp konusunu Siirt'te halledeceğiz. Öyleyse daha çok çalışacağız. Birçok genç Siirt'te ne yapılıyor haberi yok. Bu üniversiteyi burada kimler kurdu? Sizler de bilmiyorsunuz. Üniversiteyi biz kurduk.



Biz hizmet ve proje siyaseti güdüyoruz. Birkaç oy daha fazla alacağız diye milletimize zarar verecek politikalara hiçbir zaman tevessül etmedik. Partimizin değil, milletimizin geleceğini düşünerek, hesabi değil, hasbi bir şekilde çalıştık. Tarihten ibret alınsa tekerrür eder mi?



AFRİN HAREKATI



Afrin'le ilgili son durum, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 17 oldu. Kuzey Irak'ta ne oldu, orada da 327 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde 154 oldu. Nereye girerseniz girin, biz de orada olacağız.



Biz her zaman toplantılarımızı yapıyoruz. İhtiyaç olduğu anda önce ben yola çıkacağım, arkamdan siz geleceksiniz.







'KIYAK EMEKLİLİK' TEPKİSİ



Bir dönem kıyak emeklilikle 34-35 yaşında insanlar emekli edildi. İnsanın en verimli yaşları olan 40'lı yaşlara bile varmadan yüz binlerce vatandaş emekliye sevk edildi. Bunun bedelinin ne olduğunu biliyor musunuz? Biz 35 yaşındaki insanları emekli ettik. Günü kurtarmak için çektikleri bu kıyağın faturasını kim ödedi? Devleti ile milleti ile biz ödedik. Bu beceriksiz genel müdürün basiretsizliği nedeniyle soyup soğana çevrilen SSK'yı biz ayağa kaldırdık. Bu zat rahmetli Savaş Ay'ın programında pişkince sırıtıyordu. Utanması gereken yerde gülümsüyordu.



Ana muhalefetin bizi çekmek istediği popülizm tuzağına düşmedik. Bundan sonra da küçük hesaplar peşinde koşmayacak, istikbalimizi tehlikeye sürüklemeyeceğiz. 2023 hedeflerimize ulaşabilmemiz için bugüne göre ülkemizi 2 kat daha büyütmemiz gerekiyor. Nasıl ülke sathında ana muhalefeti dikkate almadan çalıştıysak Doğu ve Günedoğu Anadolu'da da meydanı terör örgütüne bırakmadan hedeflere yürüdük. Bir dönem eli kanlı katillerin musallat olduğu ilçelerimizde artık emniyet ve huzur hakim.



TÜRKİYE'NİN KIRMIZI ÇİZGİLERİNE SAYGI GÖSTEREN HERKESE MECLİS'İN KAPISI SONUNA KADAR AÇIK'



Şehirlerimiz bugün kültür, turizm ve eğitim alanındaki başarıları ile anılıyor. Siirt'te olduğu gibi bir dönem bölücü örgütün kasasına akan gelirler şimdi vatandaşlarımıza hizmet, eser olarak geri dönüyor. Diyarbakır'dan Mardin'e, Siirt'ten Batman'a kadar tüm illerimiz belediyecilik alanında kendilerine yakışan hizmetlerle tanışıyor. Helikopterle indim, yolda buranın güzelliğini gördüm.







Demek ki, emanet ehline verilirse her şey değişiyor. Bu huzur, güven ve emniyet ikliminin bozulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin kırmızı çizgilerine saygı gösteren herkese Meclis'in kapısı sonuna kadar açıktır. Milletin verdiği yetkiyi bir avuç teröriste asla peşkeş çekemez.



Her kim milletvekilliği yerine terör seviciliği yapıyorsa karşısında bizatihi milletin kendisini bulur. Terörle arasına mesafe koymayanın yeri, kimse kusura bakmasın, parlamento değildir.



'BELEDİYENİN İMKANLARINI SOKAK ÇETELERİNE VERENLERİN YERİ DE BAŞKANLIK KOLTUĞU DEĞİLDİR'



Belediyenin imkanlarını sokak çetelerine verenlerin yeri de başkanlık koltuğu değildir. Bu ülkenin imkanları ile devlet ve millet düşmanlarının serpilmesine asla göz yumamayız. Biz meseleye bu şekilde yaklaşıyoruz. Vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan, etnik, siyasi kimliğine bakmadan 81 milyonun tamamına hizmet götürmeye çalışıyoruz.



Benim için Türk, Arap, Kürt, Zaza benim kardeşimdir. 81 milyon benim kardeşimdir. Bizi Allah yaratmadı mı? Hiç kimse benim aşiretim, benim akrabam, şuyum buyum falan bırakın bu işleri.



'SİİRT'E 118 KM BÖLÜNMÜŞ YOL İLAVE ETTİK'



Siirt'te 2002'ye kadar sadece 7 kilometre bölünmüş yol yapılmış. Biz 15 yılda buna 118 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. 6 yeni köprü yaptık. 9 ulaştırma projemizin yapımı devam ediyor.