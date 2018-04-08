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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arka plandaki büyük oyuna darbe vurduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında kontrol altına aldığımız 4 bin kilometrekarelik alanı birileri küçümseyebilir. Halbuki biz, bu vesileyle arka plandaki büyük oyuna can alıcı iki darbe vurduk." dedi.

Siyaset / 08 Nisan 2018 Pazar 18:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arka plandaki büyük oyuna darbe vurduk
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silahla düzenlediği saldırıya ilişkin, 'Doğu Guta'da maalesef çocuklar şehit edildi. Hani Batı sesin çıkmıyor ama biz Afrin'de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor.' dedi.

'Kurdukları tuzakları başlarına geçirmeden bize bu vatanda rahat yok'

Erdoğan, şöyle devam etti:

'Terör örgütlerini ve onları maşa gibi kullananları açtıkları çukurlara gömmeden, kurdukları tuzakları başlarına geçirmeden bize bu vatanda rahat yok, huzur yok, gelecek yok.'

'Arka plandaki büyük oyuna can alıcı iki darbe vurduk'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, 'Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında kontrol altına aldığımız 4 bin kilometrekarelik alanı birileri küçümseyebilir. Halbuki biz, bu vesileyle arka plandaki büyük oyuna can alıcı iki darbe vurduk.' dedi.

'Paralel devlet isteyenler Pensilvanya'ya!..'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi de halka hitap etti. Erdoğan buradaki konuşmasında ise ''2019'a hazır mıyız? Birbirimizi yaradandan ötürü seveceğiz. Türk de Kürt de Laz da Boşnak da hepsi kardeşim. 81 milyon kardeşiz. Paralel devlet isteyenler Pensilvanya'ya. Hatta biz yolculuk paralarını da veririz. Bu vatana bu vatanı sevenler lazım. Bu devletle bütünleşenler sağlam işte burada bak görüyoruz şimdi. PYD, YPG ne hale geldiler gördünüz. Bitti. İnlerine gireceğiz dedik girdik mi? Bitti. Van'ın belediye başkanı su getirmedi su. Biz Devlet Su İşleri'ni burada görevlendirdik dedik ki benim Vanlı kardeşime su getireceksin'' ifadelerini kullandı.

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