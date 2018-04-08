Barış Atay'dan Kılıçdaroğlu'na: Irkçı oldu adam

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'Suriyelilere baktığın kadar bana bakmıyorsun. Onlar birinci sınıf vatandaş, ben Fatih'ten beri buradayım hala üçüncü sınıf vatandaş' sözleriyle eleştirdi.



Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması terör sevici oyuncu Barış Atay'ı rahatsız etti.



Atay Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na, 'Sağdan oy kapacağım diye diye düz islamcı, osmanlıcı, ırkçı oldu adam. Muazzam siyaset' dedi.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel