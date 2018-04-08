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Asker 20 kilometre içeriye girdi

TSK, Bölgesel Kürt Yönetimi’nin kontrolündeki Sidekan’daki dağ zirvelerine sekiz helikopterle asker indirdi.

Güncel / 08 Nisan 2018 Pazar 09:56
Asker 20 kilometre içeriye girdi

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bölgesel Kürt Yönetimi'nin kontrolündeki Sidekan'daki dağ zirvelerine sekiz helikopterle asker indirdiğini yazdı.

Türkiye'nin teröristlere yönelik düzenlediği operasyonun Suriye'yle sınırlı kalmayacağını söyleyen Işık 'Erdoğan'ın FETÖ için söylediği o meşhur söz şimdi de PKK için hayata geçiyor: İnlerine giriyoruz!' ifadelerini kullandı.

Candaş Tolga Işık'ın yazısındaki o bölüm;

Adım adım Kandil'e doğru!

Ankara'daki kaynaklarla konuşup haftalardır yazıyorum: Türkiye'nin sınır ötesindeki terör operasyonu Suriye'yle sınırlı kalmayacak.

Kuzey Irak merkezli basın dün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bölgesel Kürt Yönetimi'nin kontrolündeki Sidekan'daki dağ zirvelerine sekiz helikopterle asker indirdiğini, ordumuzun sınırdan 20 kilometre içeri girdiğini yazdı.

Türkiye Cumhuriyeti devleti terörle mücadele tarihinde ilk kez böylesi bir kararlılık gösteriyor. Erdoğan'ın FETÖ için söylediği o meşhur söz şimdi de PKK için hayata geçiyor: İnlerine giriyoruz! Afrin, Menbiç derken bu iş Kandil'e kadar gidecek. Allah askerimize güç kuvvet versin. 
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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