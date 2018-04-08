USD (Alış - Satış) : 4,05 - 4,06 EURO (Alış - Satış) : 4,96 - 4,97

Almanya'da terör saldırısı engellendi

Alman Die Welt gazetesine göre, Berlin'de bugün düzenlenen bir maratona bıçaklı saldırı yapmayı planlayan bir kişi gözaltına alındı.

Dünya / 08 Nisan 2018 Pazar 21:08
Almanya'da terör saldırısı engellendi

Almanya'da yayın yapan Die Welt gazetesinin haberine göre, başkent Berlin'de bugün düzenlenen bir maratona bıçaklı saldırı yapmayı planlayan bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

2016'DAKİ SALDIRIYLA BAĞLANTI VAR

Operasyonda, toplamda 4 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden birinin 2016 yılında Berlin'deki saldırıyı düzenleyen Anis Amri ile bağlantılı olduğu ifade edildi.

AlmanyaDie WeltBaşkentBıçaklı SaldırıBerlin


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı