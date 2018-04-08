Almanya'da terör saldırısı engellendi

Alman Die Welt gazetesine göre, Berlin'de bugün düzenlenen bir maratona bıçaklı saldırı yapmayı planlayan bir kişi gözaltına alındı.
Almanya'da yayın yapan Die Welt gazetesinin haberine göre, başkent Berlin'de bugün düzenlenen bir maratona bıçaklı saldırı yapmayı planlayan bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
2016'DAKİ SALDIRIYLA BAĞLANTI VAR
Operasyonda, toplamda 4 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden birinin 2016 yılında Berlin'deki saldırıyı düzenleyen Anis Amri ile bağlantılı olduğu ifade edildi.