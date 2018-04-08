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Almanya'da koalisyonun ilk kavgası: Mültecilerde aile birleşimi!

Almanya’da zar zor kurulan büyük koalisyon daha tam işe başlamadan kavgaya başladı. Hükümetin küçük ortağı CSU, mültecilerde aile birleşimi kontenjanını azaltmak istiyor. SPD ise "kesinlikli hayır" diyor.

Dünya / 08 Nisan 2018 Pazar 13:55
Almanya'da koalisyonun ilk kavgası: Mültecilerde aile birleşimi!

ALMANYA'da genel seçimlerden yaklaşık altı ay sonra hükümet kurulabildi. Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon sözleşmesinde mültecilerin aile birleşimi konusunda ayda en fazla bin kişi üzerinde anlaşma sağlandı. Ancak koalisyon ortakları arasında bu maddenin yorumunda anlaşmazlık çıktı.
Ayda binin altında aile birleşimi durumunda, kalan açık sonraki aylara eklenecek mi? Hükümetin küçük ortağı CSU, bu soruya “Hayır” diyor. SPD ise açığın bir sonraki ayda alınacak aile birleşimine eklenmesi gerektiği görüşünde.
CSU Grup Başkanı Alexander Dobrindt, koalisyon sözleşmesinin çok net olduğunu ve ayda en fazla bin aile birleşimiyle sınırlandığını belirtti ve açık kalması durumunda bunun bir sonraki aya eklenemeyeceğini söyledi.

SPD: KABUL ETMEYİZ

SPD Başkan Yardımcısı Ralf Stegner ise “SPD, kontenjanın küçültülmesine kesinlikle karşı. Eğer bir ay içinde bin aile birleşimi sağlanmazsa, kalan sayı sonraki aylara eklenir. Aksi takdirde bürokratik geciktirmelerle aile birleşimi siyasi olarak engellenir” dedi.
Uzmanlar ise koalisyon sözleşmesinde ‘bir ay içinde kullanılmayan kontenjan sona erer' diye bir madde bulunmadığı, CSU'nun bu konuyu seçim kampanyası yapmak istediği görüşünde.

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