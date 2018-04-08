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Ağrı'da askeri araç devrildi

Jandarma özel harekat timini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 9 asker hafif yaralandı.

3. Sayfa / 08 Nisan 2018 Pazar 21:59
Ağrı'da askeri araç devrildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 9 güvenlik görevlisi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timini taşıyan askeri araç, Türkiye-İran sınırında yer alan Kozluk Karakolu yakınlarında devrildi.

Kazada, araçta bulunan 9 güvenlik görevlisi yaralandı.

Ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaynak : AA

Yaşar EryılmazAskeri AraçGüvenlik GörevlisiJandarma


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