USD (Alış - Satış) : 4,05 - 4,06 EURO (Alış - Satış) : 4,96 - 4,97

ABD'ye cevap Rusya'dan geldi

Doğu Guta'daki kimyasal saldırı sonrası Esad Rejimi'ni vurmakla tehdit eden ABD'ye Rusya'dan "Sonuçları ağır olur!" uyarısı geldi.

Dünya / 08 Nisan 2018 Pazar 21:22
ABD'ye cevap Rusya'dan geldi

Doğu Guta'daki kimyasal saldırı sonrası Rusya ve ABD karşı karşıya geldi. ABD'nin Esad Rejimi'ni vurma sinyali vermesinin ardından Rusya'dan böyle bir saldırıyla ilgili 'Sonuçları ağır olur!' açıklaması geldi.

RUSYA SALDIRIYI 'TEHLİKELİ PROVOKASYON' OLARAK TANIMLADI

Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Duma'da pek çok kişinin ölmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep olduğu söylenen kimyasal saldırı iddiaları 'tehlikeli provokasyonlar' olarak nitelendi.

'BU HABERLERİN AMACI RADİKAL MUHALİFLERİ KORUMAK'

Açıklamada, 'bunun gibi yalan haberlerin amacının, Suriye'deki teröristler ile uzlaşılması mümkün olmayan radikal muhalifleri korumak ve bu ülkeye dışarıdan olası güç saldırılarını meşrulaştırmak' olduğu kaydedildi.

'ÇOK AĞIR SONUÇLARI OLUR'

'Rus askerlerin meşru hükümetin ricası üzerine bulunduğu Suriye'ye uydurma gerekçeler üzerinden askeri müdahalede bulunulması kesinlikle kabul edilemez' diye devam eden açıklamada, 'Böyle bir şey, çok ağır sonuçlara sebep olabilir' uyarısı yer aldı.

Amerika Birleşik DevletleriDışişleri BakanlığıKimyasal SaldırıSuriyeRusya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı