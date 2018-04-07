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AB'den Gazze açıklaması

Avrupa Birliği (AB), İsrail-Gazze sınırında yaşanan çatışmalarda İsrail askerlerinin aşırı güç kullanmasının, ele alınması gereken ciddi bir mesele olduğunu açıkladı.

Dünya / 07 Nisan 2018 Cumartesi 23:27
AB'den Gazze açıklaması

AB, Gazze- İsrail sınırında Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileri yapan Filistinlilere sert müdahalelerde bulunan İsrail güçleri hakkında açıklama yaptı. Dün bir çocuğun ve bir gazetecinin de İsrail askerleri tarafından öldürülmesi üzerine yapılan açıklamada, “Yaşanan can kayıpları Avrupa Birliğini derinden üzdü. İsrail askerlerinin aşırı güç kullanması ele alınması gereken ciddi bir meseledir” ifadelerini kullandı.

AB sözcüsü Maja Kocijancic, yaralananların hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ettiklerini getirdiğini belirterek, 'Avrupa Birliği yaşanan can kayıplarından ötürü çok üzgün' dedi.

Kaynak : İHA

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