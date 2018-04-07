Yurt genelinde hava durumu! (7 Nisan 2018)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17



İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimi, öğle saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22



Adana: Az bulutlu ve açık 29



Antalya: Parçalı bulutlu 23



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu



Erzurum: Az bulutlu ve açık 19



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27 Kaynak : İHA